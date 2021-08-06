Gaziantep'in kombine bilet fiyatları açıklandı

Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni sezonda oynayacağı maçların kombine biletleri 9 Ağustos'ta satışa çıkacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta satışı başlanacak olan Süper Lig 2021-2022 sezonu boyunca geçerli olacak olan kombineler aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası maçlarında da geçerli olacak.

Taraftarların kombine satın alabilmesi için Passolig kartlarına sahip olma zorunluluğu bulunurken, bilet satışları 9 Ağustos'ta Passolig internet sitesi üzerinden veya Demokrasi Meydanı yanında bulunan gişelerinden yapılacak.

Toplam 16 bin 294 kombine biletinin fiyatları ise şöyle açıklandı:

VİP Üst Tribün: 1500 lira

VİP Alt Tribün: 3000 lira

Maraton Üst Tribün: 500 lira

Maraton Alt Tribün: 600 lira

Güney Kale Arkası Üst Tribün: 200 lira

Güney Kale Arkası Alt Tribün: 250 lira