Gaziantep'in korona virüs sırrı - Son Dakika

Gaziantep'in korona virüs sırrı

25.03.2021 22:43

Gaziantep'in korona virüs sırrı Gaziantep'te sosyal tesisler filyasyon ve PCR testi merkezine dönüştürüldü vakaların yayılması önlendi PCR numune alma noktaları ile hastane yükü azaldı Korona virüs salgının ilk döneminde hızla vaka sayılarının arttığı Gaziantep'te alınan tedbirlerle...

Gaziantep'in korona virüs sırrı

Gaziantep'te sosyal tesisler filyasyon ve PCR testi merkezine dönüştürüldü vakaların yayılması önlendi

PCR numune alma noktaları ile hastane yükü azaldı

GAZİANTEP - Korona virüs salgının ilk döneminde hızla vaka sayılarının arttığı Gaziantep'te alınan tedbirlerle sonraki dönemlerde salgın kontrol altına alınırken, belli bir düzeyde seyir etmesi sağlandı. Tedbirlerden en önemlisi olan 24 sosyal tesisin filyasyon ve PCR numune alma noktasına dönüştürülmesi ile hem hastanelerde yığılma azaldı hem de virüs taşıyan ve taşıma şüphesi bulunan vatandaşların teması engellendi.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Şahinbey ve Şehitkemil Belediyeleri ile imzalanan protokolün ardından her iki ilçede bulunan toplam 24 sosyal tesis, salgın sürecinde filyasyon ekiplerinin bulunduğu merkez ve PCR testlerinin yapıldığı alana dönüştürüldü. Covid-19 şüphesiyle aile hekimlerine başvuru yapması ve test yapılması gerekenler en yakındaki sosyal tesislere yönlendirilerek, çok fazla dolaşmadan ve hastalığı bulaştırmadan numuneleri alındı. Numune alım noktalarına gelen hastalar Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi yönetim sürecinde kullanılan HSYS (Halk Sağlığı Yönetim Sistemine) kaydedilerek Covid-19 PCR testleri yapılıyor. Alınan bu testlerin kısa süre içerisinde, uygun taşıma yöntemi ile Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı Halk Sağlığı Laboratuvarına ulaştırılarak sonuçlar kısa sürede açıklanıyor. Bu uygulama sayesinde Covid şüphesi olanlar evlerine yürüme mesafesindeki numune alım merkezlerine toplu taşıma araçlarını kullanmadan gidip test alabiliyor. Hastanelerdeki yığılmanın da azalmasında önemli rol oynayan uygulama vaka sayılarının azalmasında önemli bir etken oldu.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise sosyal tesislerin filyasyon ve test merkezine dönüştürülmesi ile temaslı tespitinin kısa sürede yapılarak, bulaşın önlendiğini ve şüphelilerin gereksiz yere dolaşımı ve temasının azaltıldığını kaydetti.

"24 noktada numune alma merkezi kurduk"

24 noktada numune alma merkezinin kurulduğunu ifade eden Şahinbey İlçe Sağlık Müdürü Dr. Erdal Özdemir, "İlimizde Covid-19 ile uyumlu şikayetleri olan vatandaşlarımızın test vermek üzere hastanelere gitmesinin hastanelerdeki yığılmaların önüne geçmek adına İlçemizde toplam 10, ilimiz genelinde ise 24 nokta kurduk. Aile hekimini uygun görmesi halinde buralara yönlendiriliyor. Burada vatandaşımızın testini alıyoruz" dedi.

"Hastane yükünü azaltıyor bulaş riskinin önüne geçiyor"

Yapılan uygulama ile bulaş riskinin azaldığını söyleyen Özdemir, "Buradaki amacımız hem hastanelerdeki yığılmayı azaltmak hem de ulaşım sırasında oluşabilecek bulaşın önüne geçmektir. Daha önce bu uygulamayı iki bölgede yapmıştık çok olumlu geri dönüşler alınca ilçemizde 10, ilimiz genelinde 24 noktada numune alımına başladık" şeklinde konuştu.

"Bir tek Gaziantep'te var"

Bu uygulamanın Türkiye'de ilk defa Gaziantep'te kurulduğunu belirten Özdemir, "Bu uygulama Türkiye genelinde sadece Gaziantep'te var. Pandemi döneminde çok olumlu geri dönüşler aldığımızı belirtmek isterim. Günde yaklaşık 300 tane numuneyi vatandaşımız hastaneye gitmeden evlerine yürüme mesafesinde gelip burada testlerini verebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Hızlı sonuç alıyoruz temaslılar çabuk belirleniyor"

Numune merkezleri sayesinde daha hızlı sonuç aldıklarını ifade eden Özdemir, "Vatandaşın sonuçları sisteme düşer düşmez merkezdeki ekiplerimiz en yakın filyasyon noktasına hastanın bilgilerini yönlendiriyorlar. Filyasyon ekibimiz gün içerisinde 2-3 saat içerisinde vatandaşların adresine ulaşıyor. Gidip evlerinde vatandaşın ilaçlarını veriyorlar. Temaslılarla ilgili işlemleri yapıyorlar. Hatta birçok vatandaşımız test sonucunu kapıya gelen filyasyon ekibinden öğreniyor. Ekiplerimiz gece 24: 00'a kadar hizmet veriyorlar. Bu noktalardan evlere ulaşım süremiz çok daha kısa sürüyor. Ayrıca temaslı hastalarımız 444 06 27 numarası üzerinden bize ulaştıklarında gidip evlerinde de testlerini almaktayız" diye konuştu.

Gaziantep'in korona virüs sırrı
Gaziantep'in korona virüs sırrı
Gaziantep'in korona virüs sırrı
Gaziantep'in korona virüs sırrı

Koronavirüs, Gaziantep, PCR Testi, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Gaziantep'in korona virüs sırrı - Son Dakika


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