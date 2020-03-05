Gaziantep'in kültürel zenginliği kıyafetlerde hayat buluyor - Son Dakika

Gaziantep'te bulunan dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma'da sergilenen eserlerin desenleriyle kente özgü kutnu dokumacılığı ve sedef işlemeciliği, kıyafetlerde hayat buluyor.

Gaziantep'e özgü bakır, kutnu ve sedef işlemeciliği ile yemenicilik gibi geleneksel el sanatlarının geleceğe taşınması ve yeni ustalar yetiştirilmesi için kurulan Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsünde, önemli çalışmalara imza atılıyor.

Bu kapsamda "Sedef ve Kutnunun Zeugma'da Buluşması Projesi"ni hayata geçiren enstitü, kentin kültürel zenginliklerini kıyafetlerde yaşatıyor.

Enstitü tarafından oluşturulan Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, 2,5 yıldır çalıştıkları proje kapsamında kutnu kumaşı üzerine Zeugma Müzesi'ndeki mozaik desenleri ve sedef işlemelerini kullanarak 28 kıyafet tasarladı.

Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitü Müdürü Hatice Kutsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının geleneksel el sanatlarını günümüze taşıyarak, kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Enstitü olarak unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını araştırıp inceleyerek arşiv oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Kutsal, bunun yanı sıra lise mezunlarına, açık lisede okuyan öğrencilere 2 yıllık denklik programlarıyla meslek kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Kıyafetleri kişiye özel olarak yapıyoruz"

Kutsal, yürüttükleri projeyle ilgili detaylı çalışma yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu proje kapsamında saha taramasına çıkıldı. Zeugma Müzesi'nde bulunan mozaikler incelendi, aynı zamanda sedefle ilgili araştırmalar yapıldı. Kutnu dokuma atölyemiz kuruldu ve evlerde süs eşyası olarak kullanılan sedefleri kıyafetlere uyarladık. Üçünden harmanlanmış 28 parçalık kıyafet koleksiyonu hazırlandı. Mozaik desenleriyle harmanlanmış 150'ye yakın takı da tasarlandı. Bu tasarımları bir lansmanla Gaziantep halkının beğenisine sunacağız. Kıyafet projemizde usta öğretici ve öğretmenlerle 100 kişi çalıştı. Kendi yaşam biçimimizi yansıtan kıyafetler tasarladık. Kıyafetleri isteyen kişilere özel olarak yapıyoruz."

"Arkadaşlarımızın işi erbabından öğrenmesini istedik"

Dokuma, moda tasarımı, el sanatları gibi lisans bölümlerinden mezun olanları ustalarla buluşturduklarını da dile getiren Kutsal, "Babadan oğula mesleğini devam ettiren ustalarımızı lisans mezunu hocalarımızla bir araya getirdik. Bu arkadaşlarımızın işi erbabından öğrenmesini istedik. Modüller hazırladık. Dokuma ustalığını tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.