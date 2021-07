Gaziantep'in 'kurban yakalama timi' bayrama hazır - Son Dakika

Gaziantep'in 'kurban yakalama timi' bayrama hazır

GAZİANTEP - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bayramda kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için özel tim kurdu. Bir ay boyunca özel bir eğitimden geçen 25 kişilik tim bayramda kaçan hayvanları yakalayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kurban yakalama timi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Bayramda kesim esnasında kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için kurulan 25 kişilik özel ekip bir ay boyunca eğitim aldı. Hayvanları hızlıca yakalamak için çeşitli eğitimler alan 25 kişilik ekibe kement ile uyuşturucu iğne atma eğitimi de verildi. 153 ihbar hattına gelen ihbarlara bayram boyunca gidecek olan ekipler kaçan kurbanlık hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek. Aralarında veterinerlerinde olduğu tim geçen yıl sahibinin elinden kaçan 280 hayvanı yakalayarak sahibine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, kurban yakalama timinin bir aylık eğitiminin tamamladığını belirterek, bayram boyunca kaçan her kurbanlık hayvanın yakalanarak sahibine teslim edileceğini söyledi.

"Geçen yıl 280 hayvanı yakaladık"

Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban yakalama timini hazırladıklarını ifade eden Celal Özsöyler, kurban yakalama timinin kaçan büyükbaş kurbanlık hayvanları yakalayacağını belirtti. Timdeki personellerin bir aydan beridir hazırlık yaptığını aktaran Özsöyler, "Her gün düzenli olarak spor yapıyorlar. Danaları yakalama ile kement atma eğitimi aldılar. Bizde bu yıl 153 ihbar hattımıza bayram boyunca gelecek olan ihbarları değerlendirip kaçan dana ve düveleri yakalayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Geçen yıl yaklaşık 280 tane hayvanı yakalayıp sahiplerine teslim ettik. Bu yıl da yine 153'e gelen ihbarlar üzerine kaçan hayvanları yakalayacağız. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde giderek önce kementle yakalamaya çalışacak. Eğer dana çok agresif ise üfleme boruları veya uyuşturucu iğne atan tüfeklerle hayvanlara müdahale edecekler. Tabi veteriner hekimlerimiz de timlerin başında olacak hayvanı uyuşturacak olan iğnenin dozunu onlar ayarlayacak. Toplamda 25 kişilik bir ekibimiz var. 5 tane de aracımız var. 153 ihbar hattına gelen ihbarlar üzerine hareket edecekler. Kaçan her hayvanı yakalayıp sahiplerine teslim edecekler" ifadelerini kullandı.