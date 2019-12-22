Gaziantep'in kurtuluş bayramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'in kurtuluş bayramı - Son Dakika

Gaziantep'in kurtuluş bayramı

6 saat önce

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Gazianteplilerin bağımsızlık için verdiği büyük mücadelenin, tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

Gaziantep'in kurtuluş bayramı, System.String[]

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Gazianteplilerin bağımsızlık için verdiği büyük mücadelenin, tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.


Gaziantep'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Dr. Kileci, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu şanlı direniş için ifade ettiği gibi, 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Gaziantep'i değil, bütün Türkiye'yi kurtardılar.' Her karış toprağı kutsal bir emanet olan vatanımız için birlik, beraberlik ve cesaretin en büyük timsali olan bu halk, dünyaya Türk'ün inanç ve azmini bir kez daha göstermiştir" dedi.


Kendi küllerinden yeniden doğan Gaziantep için her yaştan 6 bin 317 cana mal olan bu mücadelenin, tarih sayfalarında hak ettiği yeri aldığına dikkat çeken Dr. Kileci mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Tüm ülkenin düşman işgaliyle parçalanmaya çalışıldığı bir dönemde, kendi imkanlarıyla bağımsızlığı uğruna çarpışan Antepliler 'Gazi' unvanıyla zaferlerini taçlandırmıştır. Zaferler kazanan, vatanı uğruna canını feda etmekten çekinmeyen bir ulusun evlatları olarak bizlere düşen, aldığımızı bu büyük emanetin sorumluluğunun bilinciyle hareket etmektir. Büyük Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir kez daha saygı ve şükranla eğiliyorum." - GAZİANTEP

Mustafa Kemal Atatürk, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri pastırmanın dilim fiyatı 2,5 liraya yaklaştı
Dışişleri'nden, mürettebatında Türklerin olduğu geminin alıkoyulmasına ilişkin açıklama Son dakika: Erdoğan'dan CHP'ye Libya yanıtı: Gazi Mustafa Kemal'in ne işi vardı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Suriye konusunda net mesaj: Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu artıracağız

Son Dakika Haberleri
16:36 Spor beşiktaşlı taraftarlar kadıköy'e ulaştı - Son Dakika
16:35 Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden "domuz gribi" açıklaması - Son Dakika
16:35 Akdeniz Körfezi'nde köpek balığı ve fok heyecanı - Son Dakika
16:35 Beşiktaş taraftarları stada geldi - Son Dakika
16:35 Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
13:12 Nefes borusuna kaçan çay öldürüyordu - Son Dakika
12:00 Tekne yüklü vinç üst geçide çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 16:40:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'in kurtuluş bayramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]