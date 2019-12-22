Gaziantep'in kurtuluş bayramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'in kurtuluş bayramı - Son Dakika

Gaziantep'in kurtuluş bayramı

6 saat önce

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep halkının, kendi kaderini kendi belirleyen Kurtuluş Savaşı kahramanları olduğunu kaydetti.

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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep halkının, kendi kaderini kendi belirleyen Kurtuluş Savaşı kahramanları olduğunu kaydetti.


Gaziantep'in kurtuluşunun 98'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, "Kurtuluş Savaşımızın belki de en zor sınavlarından birini veren, 11 ay boyunca her türlü yokluğa ve imkansızlığa rağmen, 25 Aralık 1921 tarihinde bağımsızlık mücadelesini elde etmeyi başaran Gaziantep halkı, bir destan yazmıştır" dedi.


"Tarihimiz boyunca özgürlükten ödün vermeyeceğimizi her fırsatta tüm dünyaya göstermiş kahraman bir milletin evlatları olarak, bizden sonraki nesillere de bir milletin özgürlüğünün ve toprak bütünlüğünün her şeyden önce geldiğini anlatmak hepimizin görevidir" diyen Prof. Dr. Dağlı, "Pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarih boyunca kendi ayakları üzerinde durmuş şehrimiz, kadını-erkeği, genci-yaşlısı hatta çocuğuyla bağımsızlığı uğruna 6 bin 317 şehit vererek 'Gazi' unvanını almıştır. Büyük Önderimizin de belirttiği gibi, 'Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık örneği olarak alabilir.' Bugün Gaziantep, geçmişinden gelen mücadele ruhuyla yine ekonomik, kültürel ve sosyal alanda büyük atılımlar yaparak, dünyada adından söz ettirmeye devam etmektedir. Bizler de SANKO Üniversitesi olarak verdiğimiz eğitimle dünyada alanında söz sahibi olacak bilim insanları yetiştirerek, sanayimizle işbirliği yaparak Gazi Şehrimizi yüceltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinde vatanı, milleti ve bayrağı için canını vermekten çekinmeyen tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:31 Kaynak: İHA
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