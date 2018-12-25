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Gaziantep'in Kurtuluş Yıldönümünü Kutlanıyor

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında "Tuluyhan Uğurlu ile Anadolu Kahramanlık Hikayeleri Konseri" düzenledi.

Gaziantep'in Kurtuluş Yıldönümünü Kutlanıyor, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında "Tuluyhan Uğurlu ile Anadolu Kahramanlık Hikayeleri Konseri" düzenledi.

Büyükşehir Konferans Salonu'nda gerçekleşen konserde, sahneye çıkan Türk besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu'yu, Gaziantepli müzikseverler büyük beğeniyle dinledi. Piyano resitalinin ardından Karkamış Kaymakamı Bünyamin Bilgin, günün anısına Tuluyhan Uğurlu'ya çiçek takdim etti.

Ruhnevaz Türk Müziği Topluluğu, "Bir Gazilik Destanı Kurtuluş Konseri" Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Ruhnevaz verdiği konserle adeta izleyicileri büyüledi. Gaziantep yöresel müziklerini ulusala, hatta uluslararası arenaya taşımak, Dünya'daki birçok müzik örneklerini ise Gaziantep'e getirmek amacıyla, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü programına özel şarkıların seslendirildiği konser, ayakta alkışlandı. İzleyicilere duygusal anlar yaşatan konser sonunda Karkamış Kaymakamı Bünyamin Bilgin ve İl Kültür Turizm Müdürü Bülent Öztürk tarafından Ruhnevaz Türk Müziği Topluluğu grup şefleri Adil Çete ve Mehmet Emin Beyazçiçek'e çiçek takdim edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü Konseri, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Konserde mehteran bölüğünün resitali ayakta alkışlandı. Ceddin Deden, Estergon Kalesi, Hücum Marşı gibi marşlara dinleyiciler de eşlik etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda sahneye çıkan Çeled Uşaglar "Direnişten Dirilişe" adlı tiyatro oyunu gösterildi, oyun izleyenlerden alkış topladı. Proje danışmanlığını Op. Dr. Samet Bayrak'ın yaptığı, yönetmenliğini ise Orhan Uslu'nun üstlendiği oyunda, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu anlatıldı. Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından kurtuluş mücadelesinin aktarıldığı oyunda, Antep'in düşman işgalinden kurtulması için yapılan fedakarlıklar bu kent için canını feda eden şehitler, anaların ve evlatları dilinden anlatıldı. İzleyicileri adeta geçmişe götüren oyunda, duygu dolu anlar yaşandı. İzleyiciler tarafından ayakta alkışlanan oyun sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan tarafından proje danışmanı Op. Dr. Samet Bayrak ve yönetmen Orhan Uslu'ya çiçek takdim edildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:50 Kaynak: İHA

Tuluyhan Uğurlu, Gaziantep, Güncel
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