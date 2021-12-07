Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı dolayısıyla başlatılan ilk durağı İslâhiye - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı iş birliğinde organize edilen 25 Aralık Halk Konserleri'nin startı İslâhiye'de verildi.

Program Antep Harbi'ni anlatan kısa film gösterimiyle başladı. Ardından sahne alan halk ozanı Esat Kabaklı, milli duygulara dokunan türküleriyle katılımcılara keyif dolu dakikalar yaşattı. Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan konsere İlçe sakinlerinin ilgisi yoğun oldu. Kabaklı, repertuarında son şarkı olarak belirlediği "Ölürüm Türkiyem" eserini seslendirirken dinleyiciler, Türk bayraklarıyla şarkıya eşlik etti.

Kabaklı'nın verdiği konserin arkasından İslâhiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı münasebetiyle ilçede gerçekleştirilen etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür belgesi verdi.

Konserde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra İslâhiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve İslâhiye kaymakamı Mustafa Anteplioğlu yer aldı.