Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlama programına katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Gül, Vali Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililer, Şehitler Anıtı'na çelenk sundu.

Gül ve beraberindekiler, daha sonra Türk bayrağına gazilik madalyasını toka etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Antep'e "gazilik" unvanı verdiğini anımsatarak, 6 bin 317 şehidi rahmet ve minnetle andı.

Gazianteplilerin büyük bir destan yazdığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Şehit oğlusun, gazi torunusun. Bu geçmiş, şeref, destan, bayrakları tutan eller bizim. Onurla, şerefle 100. yılımızı kutluyoruz. Kendi kendine yeten, kendisini kurtaran bir şehir olduk. Gazi şehir bütün dünyaya şu mesajı verdi; dünya küçüldü, gazi şehir büyüdü. İbni Haldun'un bir sözü var. 'Coğrafya kaderdir, coğrafya karakterdir.' Bu şehir direndi. Zerdali çekirdeğiyle açlığa direndi, lezzetin başkenti oldu. Mağaradaki küften barut yaptı, bugün dünyaya üretim yapan sanayi şehri oldu. Eğer bu şehir kendisine yetiyorsa, dünyaya örnek oluyorsa buna kimse engel olamaz. İkinci 100. yılın destanını gazinin torunları yazacak. Bunu hep birlikte yazacağız."

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra kortej yürüyüşüyle gittikleri Yeşilsu Parkı'nda şehitlik abidesini ziyaret etti.

Saygı atışının yapıldığı abidede, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından şehitler için dua edildi.