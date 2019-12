Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. yılında düzenlenecek etkinlikler değerlendirildi - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yılı etkinlikleri kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi. Onat Kutlar Konferans Salonu'ndaki toplantıda 100'üncü yıl etkinliklerini içeren yol haritası belirlendi.



Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Biz birlikte yaşam kültürünü benimsemiş, farklı kültürleri içimizde özümsedik. Elbette her şehir çok kıymetlidir. Ancak Antep'in kurtuluş mücadelesi tarihimizde çok büyük bir yer kaplıyor. Dünya'ya yeniden gelsem bu topraklarda doğmaktan şeref duyarım. Çok şanlı ve şerefli bir tarihimiz var. Bir tarafta açlık bir tarafta onur ve gurur var. Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındı. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Bu şehir her şeyin en iyisini hak ediyor. Bir şehir düşün; yarısı şehir yarısı gazi. Böyle bir şehir yok. Bu topraklarda ikinci bir Çanakkale Savaşı yaşanmıştır. Biz, Şehitkamil'in, Şahinbey'in, Karayılan'ın torunlarıyız. Bu çok büyük bir onurdur. Şartlar değişse de vazifemiz aynıdır. Bu coğrafyanın bütün olumsuzluklarına rağmen 150 fabrika bitiriliyor, dünyanın lezzet başkenti oluyor. Bu muhteşem şehir Gaziantep'tir. Bu yolculukta bize düşenler var. Yaşam düşüncemiz ne olursa olsun, bu memleket hepimizin. Gaziantep'i çocuklarımıza anlatmak zorundayız. Gençlerin bir tarih bilincine erişmesi gerekiyor. Nesilden nesile aktararak milli bilincimizi güçlü tutmalıyız" dedi.



Başkan Şahin, Ermenistan'da Antep adını taşıyan şehirde yer alan büyük bir Şehitler Abidesi'nden daha görkemlisini Yeşilsu'da Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yılında yapılacağını açıkladı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Kültür AŞ'nin öneri ve çalışmaları slayt eşliğinde anlatıldı.



Gazianteplilerden katkı çağrısı



Gaziantep Valisi Davut Gül ise, direnişi de kurutuluşu da Gazianteplilerin sahiplendiğini belirterek, böylelikle kentin 98 yıl önce bağımsızlığı için verdiği 6 bin 317 şehidine olan borcunu ödediğini söyledi.



Yeni neslin atalarının işgalcilere karşı nasıl direniş gösterdiğinin hatırlatılması gerektiğinin altını çizen vali Gül, Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinliklerine katkı sunmak isteyen tüm Gazianteplilere çağrıda bulundu.



Vali Yardımcısı Eroğlu detayları anlattı



Gaziantep Vali yardımcısı Rızvan Eroğlu da şunları aktardı: "Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında, destansı mücadelenin hem Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar hem de bu örnek mücadele azmini, günümüz ve gelecek kuşaklarımıza aktarılması ve aşılanması için devreye girmiş bulunmaktayız. 11 Ekim 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülmesi kararı alınmıştır. Akabinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül'ün katılımıyla 100'üncü yıl değerlendirme toplantısı düzenlendi. Bu kapsamda gerçekleşecek etkinlikler belirlenmiştir. Öte yandan sahada gerçekleşecek etkinliklerin programlı yürütülmesi konusunda görev alacak, kendi sahasında birikimli kimselerden oluşan bir etkinlik komisyonu oluşturulmasına karar verilmiştir. Bunun bir sonucu olarak beş ayrı komisyon kuruldu. Bu komisyonlarımız, sırasıyla; akademik faaliyetler komisyonu; bu komisyon Gaziantep savunmasıyla ilgili belgelerin toplanarak akademik düzeyde ele alınmasını yönelik çalışmalar yürütecektir. Ekonomi ve Sanayi Komisyonu; Gaziantep'in geçmişten günümüze yükselen sanayisi ve ekonomisinin gelişimini göstermek amacıyla çalışmalar yürüteceklerdi. Kültür ve Sanat Komisyonu; Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun ve kurtuluşla ilgili kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar yürüteceklerdir. Gençlik ve Spor Komisyonu; sportif faaliyetlerle gençlere verilen mücadeleyi hatırlatmak ve gençlerin birleştirici gücünden yararlanarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaklardır. Son olarak Basın Yayın ve Tanıtım Komisyonu; 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında kurumsal kimliğin oluşturulması ve iletişim stratejilerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapacaklardır. Bu salonda bulunan herkesin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında fikirleri ve önerileri yapılan çalışmaları fazlasıyla iyileştirecektir. Ocak 2020 itibariyle yapılacak çalışmaları bir kitapçık haline getireceğiz."



100. yıla özel çalışmalar



Gaziantep'in ilk'leri en'leri üzerine bir çalışmanın yanı sıra Gaziantep Kültür Atlası, Antep'in Gazi'liğinin 100'üncü yılı için özel pul, mahya çalışması yürütülecek. Milli Mücadele'de Antep mahalleleri öne çıkarılacak. İlköğretim seviyesindeki çocuklar için kuşatmayı bir çocuğun gözünden anlatan grafik bir kitap hazırlanacak. Gaziantep 2121: Geleceğin Gaziantep'ine dair çocuklarla atölyeler ve bir kitap basılacak. Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Gaziantep'te Sosyo-Ekonomik Durum ve Ticari Hayatta Öne Çıkan Aileler anlatılacak. Gaziantep Halkevi müdürlerinden ve Türkçe'nin en büyük hizmetkarlarından Ömer Asım Aksoy'un çalışmaları yeniden yayımlanacak. 1933'te ilk ve son kez basılan Gaziantep Dilinin Tetkiki'yle 1941'de basılan Gaziantep Ağzında Atasözleri ve Gaziantep Ağzı adlı kitapların basımı yapılacak.



Üniversitelerde şehir bilincini arttırmak ve şehre dair üst düzey farkındalık geliştirmek amacıyla "Gaziantep Ders Kitabı" hazırlanacak. Antep'in kuşatma günlerinin dönemin basınına yansımaları derlenecek, Erken Cumhuriyet'te Antep'in Gazi'liği meselesi üzerine yazılar toplanacak.



Sinema Genel Müdürlüğü ile çizgi film ve kısa film yapımları konusunda işbirliği yapılacak. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü işbirliği ile "Türk Edebiyatında Gaziantep" isimli kitap hazırlatılacak. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerini kapsayacak gezici, "Milli Mücadele Kitapları" fuarı düzenlenecek. Hulusi Yetkin 1962'de basılan derlemesi Gaziantep Halk Masallarının yeniden yayımlanacak. Şakir Sabri Yener'in 1962'de yayımlanan hatıratı İncilipınar: Gaziantep'in Yakın Geçmişinden Hatıralar'ın yeniden basılacak. Milli Şuur'a katkı sağlayacak tiyatro oyunları Devlet Tiyatroları tarafından Gaziantep'te sahnelenecek. Türk Tarih Kurumu işbirliğinde Gaziantep'te Misak-i Milli sempozyum organize edilecek. Türk Tarih Kurumu işbirliğinde, "1920-2020 Gaziantep'in 100 Yılı" fotoğraf sergisi hazırlanacak. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce "Bitmeyen Yolculuk" adlı gösteri sahnelenecek.



Necmeddin Şahiner'in kaleminden; "Aydi Baba", "Gaziantep Kalesi", "Hasip Dürri ve İbrahim Hakkı Kardeşler", "Antebli bir İlim-Irfan Yıldızı Mehmed Tahir Münif Paşa", "Nuri Mehmed Paşa", "Türk Dili'nin Mimarı Antepli Mütercim Seyyid Ahmed Asım", "Üç Gazi: Hasan Çavuş, Yusuf Usta, Fedai Mehmet" ve "Gaziantep'in Yok Edilen Camileri" adlı 8 kısa kitaptan oluşan Antep çalışmaları yayımlanacak - GAZİANTEP