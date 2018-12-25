Son Dakika Haberleri: Gaziantep'in Kurtuluşunun 97'nci Yıl Dönümü Kutlandı

Gaziantep'in Kurtuluşunun 97'nci Yıl Dönümü Kutlandı

49 dakika önce

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlandı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlandı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi meydanında kutlama töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tören alanında bulunan Türk bayrağına Gazilik Madalyası toka edildi ve ardından Şehitler Abidesi'ne kortej yürüyüşü düzenlendi. Abide de şehitler için 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı askerleri tarafından saygı atışı yapıldı. Tören İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından şehitler için okunan dua ile son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:26 Kaynak: DHA

Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel
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