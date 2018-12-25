Gaziantep'in Kurtuluşunun 97'nci Yıl Dönümü Kutlandı
49 dakika önce
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlandı.
Gaziantep
'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlandı.
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi meydanında kutlama töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
, Şahinbey
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, Şehitkamil
Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu
, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ile vatandaşlar katıldı. Atatürk
anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Tören alanında bulunan Türk bayrağına Gazilik Madalyası toka edildi ve ardından Şehitler Abidesi'ne kortej yürüyüşü düzenlendi. Abide de şehitler için 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı askerleri tarafından saygı atışı yapıldı. Tören İl Müftüsü Ahmet Çelik
tarafından şehitler için okunan dua ile son buldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:26 Kaynak: DHA
Kafe Sahibi, Kamera Görüntüsünü İnceleyince 10 Yaşındaki Çocuğun Hırsızlık Yaptığını Gördü
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlenen Asgari Ücrete İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz
MUSİAD: Asgari Ücretin Tatmin Edici Olduğunu Düşünüyoruz
Vatan Partisi, HDP'nin Kapatılması İçin Başsavcılığa Başvuru Yaptı