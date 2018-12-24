Gaziantep'in Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

Gaziantep
'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü, kent protokolü yayımladıkları mesajlarla kutladı.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB
) Başkanı Ahmet Fikret
Kileci, mesajında Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünü kutladı.
Sayı ve silah bakımından kat kat güçlü olan işgal kuvvetlerine karşı 11 ay boyunca büyük bir kahramanlık örneği gösteren Antep
savunmasının Kurtuluş Savaşımızda müstesna bir yeri olduğunu belirten Kileci, şunları kaydetti:
"Ekonomik bağımsızlığımızın korunması için de var gücümüzle çalışmamız gerekmektedir. Antep'i kurtaran kahramanların torunları olarak bizler de ekonomik bağımsızlık mücadelesini aynı ruhla sürdürmeliyiz. Türkiye
'nin en fazla ihracat yapan 6. kenti olarak, daha güçlü bir Türkiye için yatırım, üretim, istihdam ve ihracata devam etmeliyiz. Güzel yurdumuzun bir daha asla saldırıya uğramaması, aynı acıları yaşamaması için izlememiz gereken yol budur." Gaziantep Ticaret Odası
(GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur tarafından yapılan ortak açıklamada ise Anteplilerin kefenlerini boyunlarına astılarını ve ölümü selamladıklarını dile getirilerek, şu ifadelere ver verildi:
"Bugün kefenlerini boyunlarına asarak ölümü selamlayan binlerce kahramanı minnet ve şükranla anarken, bağımsızlığımızı bir kez daha haykırıyoruz. Antep halkının asker, silah, yiyecek, cephane gibi deyim yerindeyse hiçbir şeyi olmamasına karşın, sahip oldukları paha biçilmez vatan sevgisi ve bu sevginin verdiği güçle savaşarak ve kurtuluş savaşının meşalesini yakarak, vatanını düşmana teslim etmediler."
Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan
ile Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, CHP
Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu da mesaj yayımlayarak, kentin kurtuluş kurtuluş yıl dönümünü kutladı.