Gaziantep'in Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep'in kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep'in kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kirazoğlu, mesajında, Gazianteplilerin çocuğunda yaşlısına bir milletin hep birlikte yazdığı topyekün bir sivil direniş destanı olduğunu kaydetti.



Mustafa Kemal Atatürk'ün kent halkı için "Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık örneği olarak alabilir" dediğini anımsatarak, şunları kaydetti:



"Nitekim Gaziantepliler 15 Temmuz akşamı bir an bile tereddüt etmeden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak sokaklara çıkmış ve darbeye karşı dimdik durmuşlardır. Evladı olmaktan onur duyduğum Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünde bu ülke için kanını canını malını veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, aziz milletimize ve tüm hemşerilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum."



CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya da 25 Aralık'ın Gaziantep için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, açlık ve yoksullukla yazılan destansı bir mücadele olduğunu ifade ederek, Gaziantep'in özgürlüğün, demokrasinin savunucusu ve aynı zamanda Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ve çağdaş değerlerinin izinde çağdaş ve onurlu bir kent olduğunu dile getirdi.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Gaziantep halkının destansı bir direniş sergilediğini belirterek, şehir halkının, milli mücadele ateşini yakan, namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için muhteşem bir direniş destanı yazan unutulmaz bir halk olduğunu belirtti.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Gelecek İndirim Miktarı Netleşti

Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz

Organ Mafyası Olduğu İddia Edilen Damat, Canlı Yayında Gözaltına Alındı