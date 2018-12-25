Gaziantep'in Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

Gaziantep'in kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

Gaziantep'in kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenle kutlandı.



Kurtuluş Günü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.



Törende, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay KomutanıTuğgeneral Şefik Atak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu ve Türk bayrağına Gazilik Madalyası takıldı.



Vali Gül ve beraberindekiler törenin ardından Şehitler Abidesi'ne yürüyerek şehitliğe karanfil bıraktı.



Şehitlikteki tören sonunda Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik dua yaptı.

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