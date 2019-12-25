Gaziantep'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Gaziantep'in kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlandı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü, dolayısıyla Atatürk Anıtında düzenlenen törenle kutlandı.

Kentteki kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başladı. Buradaki törene; Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, milletvekilleri, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Tuğgeneral Hacı Halil Osma meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. 6 bin 317 şehit için gökyüzüne ay yıldızlı balon bırakıldı.

Gaziantep'in parmakla gösterilen bir şehir olduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Davut, Gaziantep savunmasının 98'inci yıl dönümünü rahmetin bol olduğu bu günde kutluyoruz. Gaziantep savunması şehir için ne kadar önemliyse Türkiye'nin kurtuluşu için de o kadar önemlidir. Bütün takdirleri toplamasının sebebi ise, bu şehrin kendi imkanlarıyla bu mücadeleyi başlatmasıdır. O gün ki nüfusun dörtte biri şehit olmuş, geri kalanı ise Gazi olmuştur. Gazi meclis tarafından gazilik unvanı verilen tek şehir olmuştur. Bunlar kadar önemli olan bir konu ise sıfırdan başlayarak, yoklukla, fakirlikle ve ölümle mücadele ederek 98 yıl sonra geldiği noktada parmakla gösterilen, gelişimini tamamlayan bir şehir olmuştur.

Konuşmaların ardından 6 bin 317 şehit için gökyüzüne ay yıldızlı balon bırakılarak, kortej eşliğinde Şehitler Abidesi'ne yüründü. Burada tören mangası tarafından yapılan saygı atışının ardından şehitler için dua edildi.