Gaziantep'in lezzetleri QR kodlu bakır şekerlikle tanıtılacak - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan kentin yöresel lezzetlerinin tariflerini, çeşitli noktalara yerleştirilecek QR kodlu bakır şekerlikle geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı, Gaziantep mutfağının tanıtımına katkı sağlamak üzere çalışma yaptı.

Bakır şekerlik içine yapılan QR kod uygulamalı yemek tarifleri, hem İngilizce, hem Türkçe olarak hizmete sunuldu. Bakır şekerlikteki kodun taratılması sonucu ulaşılan katalogda 22 çeşit yemeğin tarifi yer aldı.

Şekerlik, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in makam odası olmak üzere havalimanına, otellere, iş yerlerine, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarına konulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan, cep telefonlarıyla tarama işlemi yapıldığında doğrudan söz konusu yemeğin tarifine ve yapımında kullanılan malzemelere ulaşabileceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu uygulamayla, hem Gaziantep yemekleri tanıtılacak, hem de Antep gastronomisi teknolojiyle bağdaşlaştırılacak. İnovasyonun sadece akıllı şehircilikle ilgili olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Bu yöntemle, yemekte bile, yemek tariflerini verirken bile inovasyon olabileceğinin mesajını veriyoruz. Yurt dışı tanıtımında İngilizce büyük bir önem arz ediyor. Tarifler, Türkçe dışında şu anda İngilizce'ye çevrildi. Daha sonra Çin'le geliştirilen ilişkiler doğrultusunda Çince'ye de çevrilebilir."

Yemek tariflerini hazırlarken GAZİKÜLTÜR AŞ'nin dünya ikinciliği almış bir kitabından yararlandıklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Bu projeyi, dışarıdan destek almadan tamamen kendi imkanlarımızla çıkarıyoruz. Yemek tanıtımlarını teknolojiyi uygulayarak geliştirmek bizim elimizle yapılacak. Ev hanımları için yemek yapma zorlu bir süreç. Bu ürünle biz yemek isimlerini vermişiz. Onlar sadece yemek isimlerini seçecekler, QR kodu okutarak bu tariflere ve malzemelere ulaşacaklar. Estetik duruşuyla da hem görsel anlamda istedikleri yere koyacaklar, hem de ellerinin altında olacak."