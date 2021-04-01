Gaziantep'in mart ayı ihracatı yüzde 43,8 arttı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, mart ayında Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,8 oranında artışla 873 milyon 752 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini ve Gaziantep'in en fazla ihracat yapan 5'inci il olarak ihracattaki artışını sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Adnan Ünverdi, 2020 yılının mart ayında pandeminin etkisiyle küresel ticarette büyük aksamalar yaşandığını anımsatarak, ilk şokun atlatılmasıyla o günden buyana büyük bir özveriyle bugünkü rakamlara ulaşılmasını sağlayan sanayici, ihracatçı, çalışan ve emeği olan herkese teşekkür etti.

Geçtiğimiz yılın ocak-mart döneminde Gaziantep'ten 1 milyar 854 milyon dolar ihracat yapıldığını anımsatan Adnan Ünverdi, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 23,4 oranında artışla 2 milyar 287 milyon 656 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, Gaziantep'in emin adımlarla yoluna devam ettiğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP