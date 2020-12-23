Gaziantep coğrafi işaretli ürün tescilinde ilk sıraya yerleşti - Son Dakika

Gaziantep coğrafi işaretli ürün tescilinde ilk sıraya yerleşti

23.12.2020 12:49
Gaziantep coğrafi işaretli ürün tescilinde ilk sıraya yerleşti, System.String[]

Gastronominin başkenti Gaziantep'in lezzetlerinden menengiç kahvesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi.

Gastronominin başkenti Gaziantep'in lezzetlerinden menengiç kahvesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi. Yeni tescille beraber 37 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün ile Türkiye'de en fazla tescilli ürüne sahip il haline geldi.

Gastronomi dalında 2015 yılında UNESCO Kreatif Şehirler Ağına dahil olan Gaziantep Mutfağı eşsiz lezzetleriyle ulusal ve uluslararası alanda adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na menengiç kahvesi için 2017 yılında yaptığı coğrafi işaret başvurusu sonuçlandı. Kurum menengiç kahvesini Gaziantep adına tescilledi. Menengiç kahvesinin adını dünya'ya duyurmak adına Avrupa Birliği'nden de tescil alınması için çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı'nca alınan yeni tescille birlikte Gaziantep, 37 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün olmak üzere toplam 38 ürünle Türkiye'de en fazla tescilli ürüne sahip olan şehir oldu. Büyükşehir, Gaziantep Mutfağı'na ait özel lezzetlerin korunması amacıyla yapılan çalışmalar son hızıyla devam ederken 2020 yılı içerisinde yöresel lezzetlerin tescili ve markalaşması adına 30 ürünün daha coğrafi işaret tescili için hazırlıklar yapılarak başvuru sürecine geçildi.

"Herkese coğrafi işaretli Gaziantep ürünlerini tavsiye ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin'in konu hakkında yaptığı açıklamada Gazi şehrin gastronomi ve tadın başkenti olduğunu hatırlatarak, "Şehrin en önemli lezzetlerinden biri de menengiç kahvesi. Menengiç kahvesi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret almak için 2017 yılında müracaat ettik. Sürecin değerlendirilmesi, askı süreçleri ve eksiklerin tamamlanmasıyla 16 Aralık 2020'de menengiç kahvesi coğrafi işaretli bir ürün olarak tescil edildi. Kış aylarının olmazsa olmazı, boğazı yumuşatan, sağlığa iyi gelen ve sütle kaynatılan bir kahvemiz. Gaziantep, 37 coğrafi işaretli ürün ve bir geleneksel ürün ile Türkiye'de birinci sırada. Bu gastronomiye lezzet veren ürünlerimiz. 4'üncü Murat'ın Gaziantep'i seyahat esnasında bu bölgeye geldiğinde kendisine menengiç kahvesi ikram edildi. Tarihi o zamana kadar dayanıyor. Herkese mutlak suretle Gaziantep'in coğrafi işaretli ürününü tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Özellikle kış aylarında tüketilen Gaziantep'in önemli yöresel ürünleri arasında yer alan menengiç kahvesi, şehrin dağlık kesiminde yabani olarak yetişen ürünün toplanıp öğütülmesiyle macun haline getiriliyor. Süt ile pişirilen menengiç kahvesi, kahve olarak adlandırılmasına rağmen kafein içermezken, başta astım olmak üzere birçok göğüs hastalığına iyi geldiği biliniyor. - GAZİANTEP

Gaziantep coğrafi işaretli ürün tescilinde ilk sıraya yerleşti
Gaziantep coğrafi işaretli ürün tescilinde ilk sıraya yerleşti
Gaziantep coğrafi işaretli ürün tescilinde ilk sıraya yerleşti

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep coğrafi işaretli ürün tescilinde ilk sıraya yerleşti - Son Dakika


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