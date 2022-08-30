Protokol üyeleri, daha sonra şehitliği ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Daha sonra şehit yakınları evlerinde ziyaret edildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'in ilçelerinde 'Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü' kutlandı - Son Dakika

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