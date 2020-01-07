Gaziantep'in Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda öğrencileri taşıyan bir servis aracının da... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'in Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda öğrencileri taşıyan bir servis aracının da... - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda öğrencileri taşıyan bir servis aracının da...

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda öğrencileri taşıyan bir servis aracının da aralarında bulunduğu 3 araç birbirine girdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda öğrencileri taşıyan bir servis aracının da..., System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda öğrencileri taşıyan bir servis aracının da aralarında bulunduğu 3 araç birbirine girdi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda ulaşımın tamamen durduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Selim, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:34 Kaynak: İHA
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