Gaziantep'in Nizip ilçesinde 14 hane karantinaya alındı - Son Dakika

Gaziantep Valiliği, Nizip ilçesinde 14 hanede yaşayanların karantinaya alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 19 Mart'ta İstanbul'dan Nizip'e gelen karı kocanın hastalık şikayetiyle Nizip Devlet Hastanesine başvurduğunu ve bir kişide Kovid-19 tespit edilmesi üzerine çifte izolasyonlu yatış verildiği belirtildi.

Bu kişilerin ve yakın ilişkide bulunduğu şahısların öğrenilmesine yönelik yapılan çalışma sonucunda da bir kişide daha Kovid-19 tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu filyasyon çalışması sonucunda aralarında akrabaların ve çalışma arkadaşlarının da bulunduğu toplam 14 hanede yaşayanlar evde karantina altına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.