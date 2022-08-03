Aç kalan domuz sürüleri Antep fıstığı bahçelerine dadandı - Son Dakika
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Aç kalan domuz sürüleri Antep fıstığı bahçelerine dadandı

03.08.2022 15:09

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aç kalan domuz sürüleri, Antep fıstığı bahçelerine dadandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde aç kalan domuz sürüleri, Antep fıstığı bahçelerine dadandı. İlçeye bağlı kırsal Keklik Mahallesi'nde fıstık bahçelerine dadanan domuz sürüleri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türkiye genelinde etkisini arttıran sıcak hava hayvanları da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Aşırı sıcak nedeniyle yiyecek ve su bulamayan özellikle yabani hayvanlar, yerleşim yerlerine yakın noktalara inmeye başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Gaziantep'te aç kalan domuz sürüleri yerleşim yerlerine yakın noktalarda görüntülendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bağlı kırsal Keklik Mahallesi'ndeki Antep fıstığı bahçelerinde de domuzlar görüldü. Domuz sürüleri, bahçede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, 15-20 domuzdan oluşan sürünün hızla bölgeden uzaklaşması yer aldı.

(Said Vakkas Yağcı - İHA)

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aç kalan domuz sürüleri Antep fıstığı bahçelerine dadandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aç kalan domuz sürüleri Antep fıstığı bahçelerine dadandı - Son Dakika
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