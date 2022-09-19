A?ırtmalı Aba Güreşleri Nizip'te yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

A?ırtmalı Aba Güreşleri Nizip'te yapıldı

19.09.2022 10:30
A?ırtmalı Aba Güreşleri Nizip'te yapıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Aşırtmalı Aba Güreş Müsabakası düzenlendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Aşırtmalı Aba Güreş Müsabakası düzenlendi.

Nizip Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca düzenlenen şampiyona ilçe stadyumunda gerçekleştirildi. "Minikler", "Yıldızlar" ve "Büyükler" olmak 3 ayrı kategoride gerçekleşen güreş müsabakasına 180 sporcu katıldı.

Nefes kesen müsabakalarda, minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde kilolara göre bir, iki ve üçüncüler belirlenirken Barış Güngör'de şampiyonanın başpehlivanı oldu.

Müsabakaların ardından sporcuları tebrik eden Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, geleneksel sporların yaşatılması gerektiğini ve bunun içinde Nizip Belediyesi olarak bu tür faaliyetlere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bu tür spor dallarının gelecek kuşaklara aktarılmasının gerektiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Sarı, "Biz hizmet belediyeciliğinin yanı sıra gönül ve sosyal belediyecilik kapsamında da çalışmalarımıza ara vermeden devam ederek her alanda olduğu gibi spora ve sporcuya vermiş olduğu destekleri sürdüreceğiz. Bu sebeple birbirinden kıymetli sporcular yetiştirdikleri için ve geleneksel spor dallarımızı ayakta tutmaya çalıştıkları için federasyonumuzu ve emeği geçen herkesi kutluyor, bugün burada müsabakaya çıkan birbirinden kıymetli güreşçilerimize de teşekkür ediyorum. Müsabakalarımızda kaybeden olmadı dostluk, yiğitlik ve kardeşlik kazandı. Katılan tüm pehlivanlarımızı canı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hobur ise A?ırtmalı Aba Güreşi müsabakalarına ev sahipliği yapan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya spora ve sporcuya vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Program, dereceye giren sporculara ödüllerinin takdimiyle son buldu.

Programa, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan, Nizip Belediye Başkan Vekili Salih Uygur, Belediye Başkan yardımcıları Hakan Avcı, Mehmet Demir, Belediye Meclis üyeleri, Doğan Aslan, Mustafa Polat, Abdullah Altınbaş, İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Faruk Çiçek ve çok sayıda davetli katıldı.

YORUMLAR
500
AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, Nizip'te temaslarda bulundu AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, Nizip'te temaslarda bulundu Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı Gaziantep'te uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı Araban'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı Araban'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, Nizip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel A?ırtmalı Aba Güreşleri Nizip'te yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
11:30 Sirkte korkunç kaza! Rus trapez sanatçısı 5 metre yükseklikten yere çakıldı
11:18 Solmaz Çiros, 2 bin 500 euro para aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası gündemde
11:11 Ünlü yönetmen Woody Allen emekli mi oluyor? Temsilcisinden ilk açıklama geldi
11:07 Mahsa Emini'nin ölümü İran'ı birbirine kattı! "Ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerini protesto eden göstericiler gözaltına alındı
10:53 NASA, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini kaydetti!
10:42 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,30 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Yunanistan'da gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi
10:37 Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde sahneye çıkan Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı çok farklı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 11:57:15. #1.13#
SON DAKİKA: A?ırtmalı Aba Güreşleri Nizip'te yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement