A?ırtmalı Aba Güreşleri Nizip'te yapıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Aşırtmalı Aba Güreş Müsabakası düzenlendi.

Nizip Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca düzenlenen şampiyona ilçe stadyumunda gerçekleştirildi. "Minikler", "Yıldızlar" ve "Büyükler" olmak 3 ayrı kategoride gerçekleşen güreş müsabakasına 180 sporcu katıldı.

Nefes kesen müsabakalarda, minikler, yıldızlar ve büyükler kategorilerinde kilolara göre bir, iki ve üçüncüler belirlenirken Barış Güngör'de şampiyonanın başpehlivanı oldu.

Müsabakaların ardından sporcuları tebrik eden Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, geleneksel sporların yaşatılması gerektiğini ve bunun içinde Nizip Belediyesi olarak bu tür faaliyetlere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Bu tür spor dallarının gelecek kuşaklara aktarılmasının gerektiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Sarı, "Biz hizmet belediyeciliğinin yanı sıra gönül ve sosyal belediyecilik kapsamında da çalışmalarımıza ara vermeden devam ederek her alanda olduğu gibi spora ve sporcuya vermiş olduğu destekleri sürdüreceğiz. Bu sebeple birbirinden kıymetli sporcular yetiştirdikleri için ve geleneksel spor dallarımızı ayakta tutmaya çalıştıkları için federasyonumuzu ve emeği geçen herkesi kutluyor, bugün burada müsabakaya çıkan birbirinden kıymetli güreşçilerimize de teşekkür ediyorum. Müsabakalarımızda kaybeden olmadı dostluk, yiğitlik ve kardeşlik kazandı. Katılan tüm pehlivanlarımızı canı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hobur ise A?ırtmalı Aba Güreşi müsabakalarına ev sahipliği yapan Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya spora ve sporcuya vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Program, dereceye giren sporculara ödüllerinin takdimiyle son buldu.

Programa, AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan, Nizip Belediye Başkan Vekili Salih Uygur, Belediye Başkan yardımcıları Hakan Avcı, Mehmet Demir, Belediye Meclis üyeleri, Doğan Aslan, Mustafa Polat, Abdullah Altınbaş, İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Faruk Çiçek ve çok sayıda davetli katıldı.