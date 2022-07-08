Gaziantep'in Nizip ilçesinde bayram hazırlığı - Son Dakika
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bayram hazırlığı

08.07.2022 13:34
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bayram hazırlığı

Nizip Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Nizip Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede, çevre temizliği yapan ekipler, park ve bahçelerde ot biçme ve ağaç bakımı yaptı.

Mezarlık içerisinde de çevre düzenlemesi yapan ekipler vatandaşların hizmet aldığı alanları bayrama hazırladı.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 110 mahallenin yürütülen çalışmalarla bayrama hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz koordineli şekilde gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında bir yandan rutin temizlik işleri icra ederken diğer taraftan da asri mezarlığında ve parklarda bulunun yabani otların biçilmesi, ağaçların budanması işlerini sürdürüyor. Yine aynı şekilde ilçemiz genelinde bulunan çöp konteynerleri, bina girişleri ve belirlenen alanlarda da ekiplerimizce ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmalarımızla Nizip'imiz bütün güzelliğiyle bayrama hazır. Böylelikle ter döken, şehrimizi güzelleştirmek için bayramda da görevinin başında olacak olan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."???????

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Kaynak: AA

Nizip Belediyesi, Kurban Bayramı, Mehmet Sarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'in Nizip ilçesinde bayram hazırlığı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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