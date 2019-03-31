Son Dakika Haberleri: Gaziantep'in Nizip İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Gaziantep'in Nizip İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Sarı kazandı.

Gaziantep'in Nizip İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Sarı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Sarı 34 bin 422, İYİ Parti adayı Mehmet Aslan 25 bin 159, DSP adayı Şerif Kara bin 925 oy aldı.

-Sarı'nın öz geçmişi

Sarı, 1985 yılında Nizip Ticaret Lisesinden mezun oldu. 1989 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Nizip'te sanayici olarak uzun yıllar çalıştı.

İki dönem Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nden Nizip Belediye Meclis üyeliği yaptı. 2001 yılında AK Parti Kurucu İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu, 2002-2015 yılları arasında 22, 23 ve 24. Dönem Gaziantep milletvekilliği yaptı.

TBMM'de çeşitli komisyonlarda görev alan Sarı, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında birçok ilde il koordinatörü olarak çalıştı.

Sarı, evli ve 5 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:11 Kaynak: AA

Mehmet Sarı, Gaziantep, AK Parti, Nizip, Güncel
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