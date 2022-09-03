Gaziantep'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu

03.09.2022 20:34
Gaziantep'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk aracın içinde ölü bulundu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki çocuk aracın içinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hafızpaşa Mahallesi Dede Efendi Sokak'ta 2 yaşındaki S.D'nin kaybolması üzerine ailesi çocuğu aramaya başladı. Yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından S.D, evlerinin önünde ailesine ait park halindeki 27 ACH 981 plakalı aracın içinde cansız bulundu.

Nizip Devlet Hastanesine götürülen çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.D'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu - Son Dakika
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