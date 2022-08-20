Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (3)- Yeniden - Son Dakika
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Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (3)- Yeniden

20.08.2022 14:05
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (3)- Yeniden

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde kazaya müdahale eden ekipler ile vatandaşlar ve araçlarına, devrilerek kayan yolcu otobüsü çarptı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde kazaya müdahale eden ekipler ile vatandaşlar ve araçlarına, devrilerek kayan yolcu otobüsü çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, 4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve 2 gazetecinin de aralarında bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı.

Gaziantep-Nizip otoyolunun 18'inci kilometresinde saat 11.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de kazayı görünce yol kenarında durup olay yerine gitti.

Ekiplerin kurtarma çalışması sürerken, kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafede Özel Diyarbakır Turizm firmasına ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Yan yatan otobüs, sürüklenerek itfaiye aracı ile 27 AHM 050 plakalı ambulans ve bu sırada bölgede bulunan ekipler ile vatandaşlara çarptı.16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİKazada 4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 16'ya çıktı.VALİ GÜL, İNCELEME YAPTIGaziantep Valisi Davut Gül ile beraberindekiler, kaza yerine giderek inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalara ve kazaya ilişkin bilgi alan Vali Gül, "Saat 10.45 sıralarında kaza yapan bir araca ekipler ve arkadaşlar müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor ve yatarak ekiplerimiz ile yaralılara çarpıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara şifa diliyorum" dedi.

Kaza nedeniyle kapanan otoyolda trafik, yaklaşık 2 saat sonra kontrollü olarak sağlanmaya başladı.


- Gaziantep
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren 3'ü itfaiye, 2'si sağlık ve 2'si basın mensubumuz... İçişleri Bakanı Soylu: 'Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk... İçişleri Bakanı Soylu: 'Gaziantep Nizip Otoyolunda kazaya müdale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk...
Kaynak: DHA

Gaziantep, İtfaiye, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (3)- Yeniden - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (3)- Yeniden - Son Dakika
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