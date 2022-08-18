Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

18.08.2022 11:56

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, binaya ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerden motosikleti çalan kişiyi belirleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir şüphelinin motosikletin bulunduğu binaya girmesi ve bir süre sonra çaldığı motosikletle binadan çıkıp uzaklaşması yer aldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Hisarcık, Nizip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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