Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir şüphelinin motosikletin bulunduğu binaya girmesi ve bir süre sonra çaldığı motosikletle binadan çıkıp uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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