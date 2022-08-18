Gaziantep'te motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Sultan Abdülhamit Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, binaya ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Görüntülerden motosikleti çalan kişiyi belirleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bir şüphelinin motosikletin bulunduğu binaya girmesi ve bir süre sonra çaldığı motosikletle binadan çıkıp uzaklaşması yer aldı.
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