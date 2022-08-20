Gaziantep'te kaza: 2 ölü (1) - Son Dakika
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Gaziantep'te kaza: 2 ölü (1)

20.08.2022 12:36
Gaziantep'te kaza: 2 ölü (1)

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde otomobilin dere yatağına düştüğü kaza bölgesine giden ambulans, itfaiye ve İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde otomobilin dere yatağına düştüğü kaza bölgesine giden ambulans, itfaiye ve İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre İHA muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen ile canlı yayın aracını kullanan Umut Yakup Tanrıöver yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda meydana geldi. Bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazazedelere müdahale etmek için araçlarını otoyola durdurdu. Bu sırada bir yolcu otobüsü, ambulans, itfaiye ve İHA'nın canlı yayın aracına çarpıp devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre muhabir Muhammet Abdulkadir Esen ile aracı kullanan Umut Yakup Tanrıöver yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye sağlık ekibi yönlendirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.


- Gaziantep
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Son dakika gündem: Gaziantep Valisi Gül: '(Nizip'teki kaza) İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2... Son dakika gündem: Gaziantep Valisi Gül: '(Nizip'teki kaza) İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2... Tur ile yolcu otobüsleri çarpıştı: 2'si ağır, 25 yaralı Tur ile yolcu otobüsleri çarpıştı: 2'si ağır, 25 yaralı
Kaynak: DHA

Gaziantep, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te kaza: 2 ölü (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te kaza: 2 ölü (1) - Son Dakika
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