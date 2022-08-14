Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesine bağlı kırsal Saray Mahallesi yakınlarından geçen Fırat Nehri kıyısına giden 5 arkadaş suya girip yüzdü. Nehrin oluşturduğu göl şeklindeki su birikintisinde yüzen yabancı uyruklu gençlerden Abdullah Huriye (31) ve Amir El Hacı (19) suya batarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye giden jandarma, itfaiye, ambulans, AFAD ve sualtı dalgıç polisleri arama çalışmalarına başladı. Ekipler yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından gençlerin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan cesetler morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Fırat Nehri, Gaziantep, Saray, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fırat Nehri'nde kaybolan 2 gençten acı haber geldi - Son Dakika

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