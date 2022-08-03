Süt sağımı yaparken elektrik akımına kapılan adam kurtarılamadı - Son Dakika
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Süt sağımı yaparken elektrik akımına kapılan adam kurtarılamadı

03.08.2022 13:05
Süt sağımı yaparken elektrik akımına kapılan adam kurtarılamadı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde süt sağım makinesiyle sağım yaparken elektrik akımına kapılan adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde süt sağım makinesiyle sağım yaparken elektrik akımına kapılan adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah erken saatlerde Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Yeniyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeniyazı Mahallesi'nde bulunan çiftlikte süt sağım makinesi ile süt sağımı yapan Abdülkadir Gül (45), elektrik akımına kapıldı. Olay sonrası ağır yaralanan Gül, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Gül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abdulkadir Gül'ün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Süt sağımı yaparken elektrik akımına kapılan adam kurtarılamadı - Son Dakika

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