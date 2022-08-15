Nurdağı'nda kavşak düzenleme çalışmaları - Son Dakika
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Nurdağı'nda kavşak düzenleme çalışmaları

15.08.2022 15:10
Nurdağı'nda kavşak düzenleme çalışmaları

Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, 4 ili birbirine bağlayan kavşağı Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yeniden düzenleyerek dönel kavşak haline getirildiğini söyledi.

Gaziantep'in Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, 4 ili birbirine bağlayan kavşağı Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yeniden düzenleyerek dönel kavşak haline getirildiğini söyledi.

Kavak, gazetecilere, Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'i birbirine bağlayan güzergahtaki kavşağın düzenlenmesinde katkısı bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.???????

Yapılan düzenleme sayesinde kavşakta ölümlü ve yaralanmalı kazaların azalacağını belirten Kavak, trafik ışıkları olmadığı için gereksiz durma ve gecikmelerin azalacağını, bunun yanı sıra gereksiz bekleme olmayacağından yakıt tüketiminin ve hava kirliliğinin daha az olacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Ökkeş Kavak, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nurdağı'nda kavşak düzenleme çalışmaları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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