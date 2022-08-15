Hamidiye Göleti'yle tarım arazileri suya kavuşacak - Son Dakika
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Hamidiye Göleti'yle tarım arazileri suya kavuşacak

15.08.2022 15:30

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Hamidiye Göleti ile 2 bin 740 dekar zirai arazinin suyla buluşacağı bildirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Hamidiye Göleti ile 2 bin 740 dekar zirai arazinin suyla buluşacağı bildirildi.

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta Hamidiye Mahallesi güneydoğusunda Çeltik Deresi üzerinde yapılan ve su tutmaya başlayan Hamidiye Sulama Gölet'inde, sulama kanallarıyla diğer bileşenlerin yapımı çalışmaları devam ediyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Gölet'in yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, temelden 29 metre yüksekliğe, 182 metre uzunluğa sahip, 2 milyon metreküp suyun tutulacağı Hamidiye Göleti'nin tamamlanmasıyla Hamidiye ve Atmalı mahallelerine ait 2 bin 740 dekar tarım arazisinin suya kavuşacağını söyledi.

Belpınar, projenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Gölet, hizmete girdiğinde bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artıracak hem de yörede ürün çeşitliliğinde artış sağlanacak." dedi.

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HAMİDİYE GÖLETİ İLE 2 BİN 740 DEKAR TARIM ARAZİSİ SUYA KAVUŞACAK HAMİDİYE GÖLETİ İLE 2 BİN 740 DEKAR TARIM ARAZİSİ SUYA KAVUŞACAK Kütahya'da sağanak; ev ve ağılları su bastı Kütahya'da sağanak; ev ve ağılları su bastı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamidiye Göleti'yle tarım arazileri suya kavuşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamidiye Göleti'yle tarım arazileri suya kavuşacak - Son Dakika
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