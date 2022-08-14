DOWN SENDROMLU TUĞBA'NIN DÜĞÜN HAYELİ GERÇEK OLDU - Son Dakika
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DOWN SENDROMLU TUĞBA'NIN DÜĞÜN HAYELİ GERÇEK OLDU

14.08.2022 15:54

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, down sendromlu Tuğba Aksu'nun (34), beyaz gelinlik hayali, rehabilitasyon merkezindeki öğretmenler tarafından gerçekleştirildi.

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, down sendromlu Tuğba Aksu'nun (34), beyaz gelinlik hayali, rehabilitasyon merkezindeki öğretmenler tarafından gerçekleştirildi. Gelinlik giyip, kınası yakılan Tuğba Aksu, sembolik düğünde doyasıya oynadı.

Nurdağı'nda özel Rxbir rehabilitasyon merkezinde 15 yıldır eğitim gören down sendromlu Tuğba Aksu, öğretmenlerine sürekli gelinlik giyerek, düğünün olması hayalini kurduğunu söyledi. Merkezdeki öğretmenler, Tuğba'nın hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.Öx Öğretmenlerinin organizasyou ile evden alınan Tuğba'nın kuaförde saç ve makyajı yapıldı. Tuğba için son olarak eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinin bahçesinde sembolik düğün gerçekleştirildi. Annesi, babası, öğretmenleri ve arkadaşlarının katıldığı düğün alanına gelen Tuğba, rehabilitasyon merkezi Nüseyin Şimşek ile dans etti. Müzik eşliğinde doyasıya halay çekip, çiftte telli oynayen ve eline kına yakıldığı esnada gözyaşlarına hakim olmayan Tuğba, gelinlik çiçeğini atıp, pasta keserek, hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Tuğba'nın hayelinin gerçekleşmesi için öncülük eden öğretmeni Şüheda Acıbucu, Tuğba 15 yıldır eğitim alan ve 4 yıldır da benim eğitim desteği verdiğim down sendromlu 34 yaşındaki kızımız. Tuğba sürekli bana düğün yapmak istediğini söylüyordu. Tuğba'nın kınasını yakarak, düğününü gerçekleştirdik. Bu süreçte Tuğba'nın kına yakarken ağlaması, oynarken gülmesi, pasta keserken duygulanması elbette bizleri de etkiledi. Bizler de mutluğu ve hüznü birlikte yaşadık diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DOWN SENDROMLU TUĞBA'NIN DÜĞÜN HAYELİ GERÇEK OLDU - Son Dakika

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