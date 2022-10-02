Dün kırsal Kartal Mahallesi'ndeki eve düzenlenen silahlı saldırıda bahçede oturan anne Fatma Y. ile oğlu Cebrail Y. (30) hayatını kaybetmiş, gelini Pınar (25) ile torunları Ayaz ve Irmak yaralanmıştı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma ekipleri, saldırganın Ahmet Y. olduğunu tespit etti.

Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde dün eve düzenlenen silahlı saldırıda anne ve oğlunun yaşamını yitirmesi, geliniyle iki torununun yaralanmasıyla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te anne ve oğlunun yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

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