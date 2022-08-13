Ekipler, ev sahibi Y.O ile yaptıkları görüşmede 2 kadının evlerine gelerek 2 bin lirasını alıp balkondan kaçtığını öğrendi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nurdağı'nda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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