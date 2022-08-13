Nurdağı'nda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Esenyurt Mahallesi Gaziler Caddesindeki bir evden gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ekipler, ev sahibi Y.O ile yaptıkları görüşmede 2 kadının evlerine gelerek 2 bin lirasını alıp balkondan kaçtığını öğrendi.
Verilen eşkaller doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, S.B ve Z.B isimli şüphelileri yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde bir miktar anahtarla kapı açmada kullanıldığı belirtilen aparatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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