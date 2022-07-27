Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı; anne- oğul yaralandı - Son Dakika
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Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı; anne- oğul yaralandı

27.07.2022 19:46
Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı; anne- oğul yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin motor bölümü alev aldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilin motor bölümü alev aldı. Kazada sürücü ve annesi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Osmaniye karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Ozay G. (45) yönetimindeki 46 ADS 743 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Ozay ile otomobilde bulunan annesi Hatice G. (65) yaralandı. Yaralı anne ile oğlunun otomobili terk etmesinin ardından aracın motor bölümü alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralı anne- oğul ise sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangın sonrası otomobil hurdaya dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı; anne- oğul yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bariyerlere çarpan otomobil alev aldı; anne- oğul yaralandı - Son Dakika
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