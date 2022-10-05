Gaziantep'te otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

05.10.2022 11:10
Gaziantep'te otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda araştırma yapan ekipler, iki gün önce bir otomobilin çalınmasıyla ilgili M.A, E.A, D.Ö. ve C.H.G'yi çalıntı araçla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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