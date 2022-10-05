Bu kapsamda araştırma yapan ekipler, iki gün önce bir otomobilin çalınmasıyla ilgili M.A, E.A, D.Ö. ve C.H.G'yi çalıntı araçla yakaladı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te otomobil hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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