Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otomobil ile plakasız motosikletin çarpıştığı kazada Hasan Karabulut (16) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece Nurdağı- Gaziantep yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne giden A.T. (33) yönetimindeki 34 HT 0013 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Hasan Karabulut'un kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.T. ile motosiklet sürücüsü Hasan Karabulut ve arkasındaki M.K. (18) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen motosiklet sürücüsü Hasan Karabulut, hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.