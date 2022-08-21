Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

21.08.2022 12:40
Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hisar Mahallesi mevkisinde A.T (33) yönetimindeki 34 HT 0013 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halindeki 16 yaşındaki Hasan K'nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Hasan K, kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.T. ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.K'nin (18) hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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