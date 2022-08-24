Gaziantep'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

24.08.2022 19:26
Gaziantep'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

N.G. idaresindeki 80 HA 404 plakalı otomobil ile A.S. yönetimindeki 27 ABF 452 plakalı motosiklet, Atatürk Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü A.S. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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