Gaziantep'te 5 ton yem, TIR dorsesinden yola saçıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 5 ton yem, TIR dorsesinden yola saçıldı

03.09.2022 14:00
Gaziantep'te 5 ton yem, TIR dorsesinden yola saçıldı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinden yola, 5 ton hayvan yemi savruldu.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinden yola, 5 ton hayvan yemi savruldu. Yemlerin saçılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. İsmail Özdemir (53) yönetimindeki 27 R 8744 plakalı TIR'ın dorsesinden hayvan yemi dolu çuvallar yola savruldu. Arkadan gelen sürücüler zor anlar yaşadığı sırada uyarılan TIR sürücüsü, aracı yol kenarına çekti. Yola saçılan 5 ton hayvan yemi çevredekilerin yardımıyla toplanmaya başlandı. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, olası kazayı önlemek için yolu ulaşıma kapattı. Çuvalların kenara alınıp temizlenmesinin ardından yol, yeniden açıldı. TIR'ın dorsesinden 5 ton yemin yola savrulma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 5 ton yem, TIR dorsesinden yola saçıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 5 ton yem, TIR dorsesinden yola saçıldı - Son Dakika
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