Gaziantep'te seyir halindeki tırdan düşen yem çuvalları trafiği aksattı - Son Dakika
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Gaziantep'te seyir halindeki tırdan düşen yem çuvalları trafiği aksattı

03.09.2022 12:48
Gaziantep'te seyir halindeki tırdan düşen yem çuvalları trafiği aksattı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinden yaklaşık 5 ton yem kara yoluna döküldü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinden yaklaşık 5 ton yem kara yoluna döküldü.

Nurdağı-Gaziantep kara yolunun Çakmak Mahallesi Yolçatı mevkisinde seyir halindeki 27 R 8744 plakalı tırın dorsesindeki yem çuvalları savrularak kara yoluna düştü.

Yaklaşık 5 ton yemin dökülmesi sonucu kara yolunda ulaşım durdu.

Yola saçılan yem çuvalları çevredekilerin yardımıyla kenara taşınırken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yol güvenliğini sağladı.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren temizlik çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Bu arada, tırın dorsesindeki yemlerin kara yoluna dökülme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te seyir halindeki tırdan düşen yem çuvalları trafiği aksattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te seyir halindeki tırdan düşen yem çuvalları trafiği aksattı - Son Dakika
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