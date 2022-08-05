PKK'yla bağlantısı bulunan ve kara para aklayan şüpheli, tutuklandı - Son Dakika
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PKK'yla bağlantısı bulunan ve kara para aklayan şüpheli, tutuklandı

05.08.2022 17:19

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, terör PKK/PYD terör örgütü üyeleriyle bağlantıları olduğu ve yurt dışından getirdikleri yüklü miktardaki kara parayı akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, terör PKK/PYD terör örgütü üyeleriyle bağlantıları olduğu ve yurt dışından getirdikleri yüklü miktardaki kara parayı akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada PKK/PYD terör örgütü ile bağlantıları bulunduğu belirlenen ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi takibe aldı. Ekiplerin yaptığı takipte, şüphelilerin yurt dışından çeşitli yöntemlerle getirdikleri yüklü miktardaki kara parayı, yurt içinde mali sisteme sokarak akladıkları tespit edildi. 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca, 49 mermi, 26 bin İngiliz sterlini, 11 bin 900 TL, 10 bilezik, 37 tam altın, 5 yarım altın, 3 altın yüzük, 2 altın bileklik, 3 cep telefonu, 15 banka dekontu, 3 banka cüzdanı ve 3 banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerden birinin örgütün üst düzey sorumlusuyla irtibatı bulunduğu tespit edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Nurdağı, Banka, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK'yla bağlantısı bulunan ve kara para aklayan şüpheli, tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK'yla bağlantısı bulunan ve kara para aklayan şüpheli, tutuklandı - Son Dakika
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