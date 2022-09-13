Nurdağı'nda yapılacak otogar için temel atma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Nurdağı'nda yapılacak otogar için temel atma töreni düzenlendi

13.09.2022 20:26
Nurdağı'nda yapılacak otogar için temel atma töreni düzenlendi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılacak otogar için temel atma töreni düzenlendi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılacak otogar için temel atma töreni düzenlendi.

Vali Davut Gül, törende, otogar sayesinde ilçenin önemli bir eksiğinin giderileceğini söyledi.

Kentte birçok proje yapıldığını belirten Gül, otogarın inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ilçeye yapılacak projeleri anlatarak, "Taşımacılığın merkezi olan Nurdağı'nda 10 dönüm alanda yapılacak otogar, ilçenin vizyonu olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Gül, Şahin ve beraberindekiler temsili butona basarak temel attı.

Törene, milletvekilleri ve diğer ilgililer de katıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nurdağı'nda yapılacak otogar için temel atma töreni düzenlendi - Son Dakika

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