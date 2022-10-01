Gaziantepli 70 yıllık evli çift, doğada mutlu yaşam sürüyor - Son Dakika
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Gaziantepli 70 yıllık evli çift, doğada mutlu yaşam sürüyor

01.10.2022 15:26

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Ali (95)-Güllü (88) Yalvaç çifti, 70 yıllık evliliklerini halen ilk günkü aşkla sürdürüyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Ali (95)- Güllü (88) Yalvaç çifti, 70 yıllık evliliklerini halen ilk günkü aşkla sürdürüyor.

İlçe merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki İçerisu Mahallesinde yaşayan Yalvaç çifti, 1952 yılından beri mutlu bir evlilik sürüyor.

Yokluklar ve zorluklarla geçen yaşamları boyunca birbirlerine olan sevgilerini, saygılarını ve güvenlerini yitirmeyen çift, 70 yıllık evliliklerini 3'ü erkek 10 çocuk, 24 torun ve 13 torun çocuğuyla taçlandırdı.

Uzun yaşamanın sırrını tereyağı, bal, pekmez, yoğurt ve topaç gibi doğal yiyeceklere borçlu olduklarını ifade eden yaşlı çift, boş zamanlarında da incir, selvi ve akasya ağaçlarının bulunduğu evlerinin bahçesinde el ele yürüyerek birbirlerine olan sevgilerini dile getiriyor. Yürüyüş yaparak zinde kalmaya çalışan çift, genç çiftlere de saygıyı elden bırakmamalarını öneriyor.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, Yalvaç, Güllü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantepli 70 yıllık evli çift, doğada mutlu yaşam sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantepli 70 yıllık evli çift, doğada mutlu yaşam sürüyor - Son Dakika
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