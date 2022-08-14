Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu

14.08.2022 15:18

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan down sendromlu Tuğba Aksu'nun düğün hayali gerçek oldu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan down sendromlu Tuğba Aksu'nun düğün hayali gerçek oldu.

Çevredeki düğün törenlerine katılmasının ardından düğün ve gelinlik hayali kurmaya başlayan 34 yaşındaki Aksu'nun durumunu ilçedeki Özel İyi Ki Varsın Rehabilitasyon Merkezi'nde öğretmenlik yapan Şüheda Acıbucu fark etti.

Acıbucu, merkez yönetimi ve öğretmenlerle Aksu'yu hayallerine kavuşturmak için kolları sıvadı ve Rehabilitasyon Merkezinin bahçesinde düğün töreni tertipledi.

Düğün töreni için süslenen arabayla alana getirilen, burada dans eden Aksu'nun eline kına yakıldı.

Gözyaşlarına hakim olamayan Aksu, hayalinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu anlar yaşadı.

Aksu'nun mutlu anlarına ailesi, merkez çalışanları ve arkadaşları da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantepli down sendromlu kızın düğün hayali gerçek oldu - Son Dakika
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