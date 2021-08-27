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Gaziantep'in pul biberi, eşsiz lezzetini güneşten alıyor - Son Dakika

Gaziantep'in pul biberi, eşsiz lezzetini güneşten alıyor

27.08.2021 11:17

Türk ve dünya mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan pul biber Gaziantep'te, güneşin kavurucu sıcaklığında lezzetine lezzet katıyor.

Türk ve dünya mutfağının vazgeçilmez baharatlarından olan pul biber Gaziantep'te, güneşin kavurucu sıcaklığında lezzetine lezzet katıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde işçiler tarafından büyük bir zahmetle tarlalardan toplanarak işleme tesislerine getirilen kırmızı biberler, sıcak havada uzun, acılı ve zahmetli bir sürecin ardından tüketiciyle buluşuyor.

Tesislerde büyük bir özen ve emekle işlendikten sonra büyük alanlara serilen biberler, eşsiz tadı ve rengini güneş altında kurutulmasından alıyor. Yaklaşık 3 gün güneşte bekleyen biberler, işçiler tarafından özel olarak tasarlanan bir aletle 2 saatte bir devir daim yapılarak hava alması sağlanıyor. Renk değiştiren ve kuruyan biberler iş makinesiyle toplandıktan sonra toz haline getirilmesi ve paketlenmesi için fabrikaya alınıyor. Kırmızı biber, işçilerin elinden ve güneşin kavurucu sıcağından geçtikten sonra yemeklerin vazgeçilmezi pul bibere dönüşerek sofralara lezzet katıyor.

"Günlük 120 ton biber çıkarabiliriz"

Pul biber üreticisi Muzaffer Köse, AA muhabirine, Türkiye'nin pul biber ihtiyacının büyük bir kısmının İslahiye'den karşılandığını söyledi.

Üretime ağustos ayının ilk haftasında başladıklarını belirten Köse, "Günlük 100 ton yaş biberi temizleniyor ve sahaya seriyoruz. Günlük 120 ton biber çıkarabiliriz. İlçemizde 20 bin dekar komşu ilçe Nurdağı'nda ise 12 bin dekar alanda biber ekili. Bu da yaklaşık 10 bin ton biber anlamına geliyor. Biberimizin yüzde 80'ini iç piyasaya yüzde 20'sini ihracata veriyoruz. İhracatta ağırlık Avrupa ülkeleri." dedi.

"Dünyanın en kaliteli ürünü buralarda yetişir"

Biberin lezzetini güneşten aldığını ifade eden Köse, "Güneşimiz ve Nurdağı'ndan gelen rüzgar ve nemin düşük olması ürünün kalitesini artırıyor. Dünyanın en kaliteli ürünü buralarda yetişir. Başka hiçbir yerde bu renkte bu aromada ürün yetişmez." diye konuştu.

Köse, biberin her aşamasında yüzlerce insanın çalıştığını anlatarak "400 farklı noktada sadece biberin sapını çıkaran işçiler çalışıyor. Bunların yevmiyeleri 100-200 lira arasında değişiyor. Bir evde 5 kişi olduğunu varsayarsak ciddi bir iş imkanı. Bunu eken, biçen, kurutanlar var. İlçemizin yaklaşık yüzde 50'si pul biber üretiminden geçimini sağlıyor." ifadesini kullandı.

"Biber lezzetini güneşten alıyor"

İşçilerden Mahmut Kayır ise yaptıkları işin zahmetli ve yorucu olduğunu söyledi. Güneşin altında çalışmanın çok zor olduğunu anlatan Kayır, "Güneş bizi çok yoruyor ama biber lezzetini oradan alıyor. Güzel ve lezzetli bir ürün ortaya çıkması için zahmetine katlanıyoruz. En çok ellerimiz ve yüzümüz yanıyor. Acı ve sıcak bir arada olunca gerçekten çok zor oluyor. Ancak ekmek parası için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Gaziantep'in pul biberi, eşsiz lezzetini güneşten alıyor
Gaziantep'in pul biberi, eşsiz lezzetini güneşten alıyor
Gaziantep'in pul biberi, eşsiz lezzetini güneşten alıyor
Gaziantep'in pul biberi, eşsiz lezzetini güneşten alıyor
Gaziantep'in pul biberi, eşsiz lezzetini güneşten alıyor

Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'in pul biberi, eşsiz lezzetini güneşten alıyor - Son Dakika


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