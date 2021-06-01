Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi Gazze'ye Tam Donanımlı 5 Ambulans Göndermek İçin Türk Kızılay ile Protokol İmzaladı - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi tarafından Gazze'ye gönderilecek olan 5 ambulans için protokol imzalandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen protokol imza töreninde Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 5 ambulansın gönderilmesine ilişkin protokolünü imzaladı.

" Filistin'de 75 bin insan evsiz kaldı"

Şahinbey Belediyesi tarafından Gazze'ye gönderilecek olan 5 ambulans için protokol imzalandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Filistin'de 75 bin insanın evsiz kaldığını, 2 bin civarında yaralının ise hastanelerde kısıtlı imkanlarla tedavi edilmeye çalışıldığını söyledi.

Filistin'de acil sağlık noktasında ciddi ihtiyaç olduğunu belirten Kınık, "Gazze'de neredeyse Marmara depreminin yıktığı kadar bina yıkıldı. Şu an 75 bin insan evsiz ve alt yapı ve üst yapılar vuruldu. Çok ciddi bir hasar var. 2 bin civarında bir yaralı var hastanelerde ve burada da enerji yok" dedi.

"Filistin'de acil sağlık noktasında ciddi ihtiyaç var"

Filistin'de acil sağlık noktasında ciddi ihtiyaç olduğunu belirten Kınık, "Filistin'de özellikle acil salık hizmetleri noktasında çok ihtiyaç var. Gazze'de neredeyse Marmara depreminin yıktığı kadar bina yıkıldı. Şu an 75 bin insan evsiz ve alt yapı ve üst yapılar vuruldu. Çok ciddi bir hasar var. 2 bin civarında bir yaralı var hastanelerde ve burada da enerji yok. Filistinli kardeşlerimiz bu anlamda yardımlarınıza muhtaç. Şu an 100 milyon liralık bir acil yardım paketiyle yardım ulaştırmaya çalışıyoruz. Şahinbey Belediyesi tam donanımlı 5 ambulans oraya gönderecek. Bu desteğinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

"Şahinbey'den Gazze'ye 5 tam donanımlı ambulansı desteği"

Protokol imza töreninde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, 3 milyon 750 bin lira değerinde 5 tam donanımlı ambulansı Gazze'ye göndereceklerini belirtti. Tahmazoğlu, "Filistin'de terör örgütü İsrail tarafından çok büyük saldırılar oluyor. Bir de biz Gazze ile kardeş belediyeyiz. Daha önce çeşitli yardımlarımız olmuştu. Şimdi de 5 tam donanımlı ambulansı ihtiyaç olduğu için gönderiyoruz" dedi. Konuşmanın ardından Kınık ve Tahmazoğlu 5 ambulansın gönderilmesine ilişkin protokolünü imzaladı. Bahri Uçar

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