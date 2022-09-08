Gaziantep'te öldürülen baba ve intihar eden oğulun cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te öldürülen baba ve intihar eden oğulun cenazesi yakınlarına teslim edildi

08.09.2022 14:27
Gaziantep'te öldürülen baba ve intihar eden oğulun cenazesi yakınlarına teslim edildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, babasını bıçakla öldürdükten daha sonra intihar eden kişi ve babasının cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, babasını bıçakla öldürdükten daha sonra intihar eden kişi ve babasının cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde dün bir bağ evinde çalışan babası Halil A'yı (56) bıçakla öldürdükten sonra intihar eden Orhan A'nın (26) cenazelerinin Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Baba ve oğlunun cenazeleri, aile yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, defnedilmek üzere Adana'nın Yüreğir ilçesine gönderildi.

Dün Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir bağ evinde çalışan baba Halil ve psikolojik sorunu bulunduğu iddia edilen oğlu Orhan A. tartışmış, bir süre sonra Orhan A, babasını bıçaklamış, kendini asarak intihar etmişti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri hem babanın hem de oğlunun hayatını kaybettiğini belirlemiş, jandarma ise olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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Gaziantep'te baba ve oğlunun cenazeleri aileye teslim edildi Gaziantep'te baba ve oğlunun cenazeleri aileye teslim edildi Baba-oğuldan geriye yan yana çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı Baba-oğuldan geriye yan yana çektirdikleri fotoğraf karesi kaldı
Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te öldürülen baba ve intihar eden oğulun cenazesi yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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